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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 12:05

Preço do petróleo oscila com estagnação nas negociações entre EUA e Irã

Preço estava a US$ 87,04 (R$ 451,92) por volta das 10h

Preço estava a US$ 87,04 (R$ 451,92) por volta das 10h

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Agências
O preço do petróleo está oscilando nesta sexta-feira (14) com a indefinição nas negociações entre EUA e Irã, que mantém o tráfego paralisado no estreito de Hormuz, por onde passa 20% da produção mundial de petróleo e gás. O barril Brent, referência mundial, começou a sessão em queda e caiu 1,21%, a US$ 86,02 (R$ 446,62). Porém, aos poucos, a cotação passou a subir e chegou a US$ 88,68 (R$ 460,44), alta de 1,85%, por volta das 5h (horário de Brasília). Depois disso, o preço baixou e estava a US$ 87,04 (R$ 451,92), por volta das 10h.

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