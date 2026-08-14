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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 12:04

Dólar se firma em alta ante real por cautela sobre ativos brasileiros

Às 10h18min, o dólar à vista subia 0,35%, a R$ 5,2109

Às 10h18min, o dólar à vista subia 0,35%, a R$ 5,2109

Arte/JC
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Agências
O dólar à vista e o contrato da moeda para setembro se firmaram em alta nesta sexta-feira (14), em meio à cautela com os ativos brasileiros após o governo abrir processo para aplicação da Lei da Reciprocidade contra os Estados Unidos. No exterior, o recuo do DXY, índice que mede o desempenho do dólar ante uma cesta de seis divisas fortes, e a falta de direção única da moeda norte-americana ante moedas emergentes ajudam a limitar, em partes, a pressão sobre o real.

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