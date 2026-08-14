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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 09:58

Taxa de desemprego cai em 13 das 27 unidades da federação no 2º trimestre

Informações foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Informações foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Fabíola Corrêa/JC
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Agências
A taxa de desocupação recuou em 13 das 27 unidades da Federação na passagem do primeiro para o segundo trimestre de 2026, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) trimestral, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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