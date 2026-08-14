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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 09:52

Governo Lula eleva previsão de salário mínimo para R$ 1.741 em 2027

Empresas devem informar dados de remuneração ao MTE até 31 de agosto

Empresas devem informar dados de remuneração ao MTE até 31 de agosto

Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai elevar a projeção de salário mínimo para R$ 1.741 em 2027. O valor representa um acréscimo de R$ 24 em relação à estimativa feita em abril, que era de R$ 1.717.

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