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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 09:38

Azul reverte lucro e encerra 2º tri com prejuízo de R$ 1 bilhão após alta dos combustíveis

Azul também encerrou o segundo trimestre com liquidez imediata de R$ 3,7 bilhões

Azul também encerrou o segundo trimestre com liquidez imediata de R$ 3,7 bilhões

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
A Azul encerrou o segundo trimestre deste ano com prejuízo líquido de R$ 1 bilhão, revertendo o resultado positivo do mesmo período do ano passado, quando a aérea registrou lucro de R$ 1,3 bilhão. A administração citou a alta dos combustíveis como um dos principais desafios no balanço, divulgado nesta quinta-feira (13), acrescentando que o período costuma ser "o mais desafiador do ano para a rentabilidade no Brasil".

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