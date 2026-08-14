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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 09:02

Falhas em testes de IA expõem limites do controle sobre agentes, dizem especialistas

Primeiro episódio ocorreu quando agentes da OpenAI, criadora do ChatGPT, invadiram o Hugging Face

Primeiro episódio ocorreu quando agentes da OpenAI, criadora do ChatGPT, invadiram o Hugging Face

LIONEL BONAVENTURE/AFP/JC
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Agências
Episódios recentes em que agentes de inteligência artificial acessaram recursos não autorizados ou agiram de forma inesperada durante testes expõem, segundo especialistas, os limites do controle sobre sistemas que ganham cada vez mais autonomia para executar tarefas.

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