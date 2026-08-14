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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 08:39

Brasil abre processo para aplicar Lei da Reciprocidade e notifica diplomacia dos EUA

A Secom voltou a classificar a tarifa de 25% dos EUA como "injustificada e arbitrária"

A Secom voltou a classificar a tarifa de 25% dos EUA como "injustificada e arbitrária"

AFP/Divulgação/JC
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Agências
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu, nesta quinta-feira (13), o processo para aplicar a Lei de Reciprocidade contra os Estados Unidos, em razão da aplicação da tarifa de 25% contra o Brasil por supostas práticas comerciais desleais.

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