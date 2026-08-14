Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaEconomia

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 07:54

Zona do euro: PIB cresce 0,4% no 2º tri ante 1º tri e confirma estimativa inicial

No dado sem ajuste sazonal, a zona do euro registrou superávit comercial de 8,6 bilhões de euros em junho

No dado sem ajuste sazonal, a zona do euro registrou superávit comercial de 8,6 bilhões de euros em junho

ANDRE PAIN/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, segundo revisão divulgada nesta sexta-feira, 14, pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia (UE). Na comparação anual, o PIB do bloco avançou 1% entre abril e junho.

Notícias relacionadas