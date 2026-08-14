Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaFinanças

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 07:42

Bolsas da Ásia fecham em alta liderada por Japão, após ganhos em NY

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng registrou alta de 1,05% em Hong Kong, a 25.937,49 pontos

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng registrou alta de 1,05% em Hong Kong, a 25.937,49 pontos

Arte/Jc
Compartilhe:
Agências
As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, com o Japão liderando os ganhos após o desempenho positivo de Wall Street no fim da semana passada. Em Tóquio, o índice Nikkei subiu 2,08%, para 66.970,22 pontos, impulsionado por ações de tecnologia. A fabricante de equipamentos para semicondutores Tokyo Electron avançou 4,1%, enquanto a produtora de equipamentos de teste de chips Advantest saltou 6,4%.

Notícias relacionadas