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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 21:42

Porto Alegre recebe evento internacional segurança em tecnologia

Comitiva brasileira que participa do evento visitou o Tecnopuc nesta quinta-feira (13)

Comitiva brasileira que participa do evento visitou o Tecnopuc nesta quinta-feira (13)

Arquivo Pessoal/Divulgação/JC
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Até sexta-feira (14), Porto Alegre recebe especialistas em tecnologia de diversos países em Conferência Internacional em Cidadania Digital, Segurança Cibernética e Políticas Públicas de Inovação, promovida pelo UniSenac. A agenda, que se iniciou na quarta-feira (12) aborda temas estratégicos relacionados à transformação digital e à construção de uma sociedade mais segura e inovadora.

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