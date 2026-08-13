Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaApostas Esportivas

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 20:31

Bloqueio ao acesso às bets chega a 5 milhões de CPFs

Mais de um milhão de pessoas pediram voluntariamente a exclusão de seus dados das plataformas de apostas

Mais de um milhão de pessoas pediram voluntariamente a exclusão de seus dados das plataformas de apostas

JOEDSON ALVES/AGÊNCIABRASIL/JC
Compartilhe:
Agências
O sistema de autoexclusão às plataformas de apostas chegou a 5 milhões de CPFs (Cadastro da Pessoa Física), segundo dados divulgados nesta quinta-feira (13) pelo Ministério da Fazenda.

Notícias relacionadas