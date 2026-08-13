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CapaEconomiaEconomia

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 19:26

Dólar sobe e Bolsa fecha em baixa com saída de estrangeiros

Moeda norte-americana fechou o dia em R$ 5,191

Moeda norte-americana fechou o dia em R$ 5,191

Arte/JC
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Agências
O dólar fechou em alta de 0,27%, a R$ 5,191, nesta quinta-feira (13), com o fluxo de saída de investidores estrangeiros do Brasil, que tem marcado agosto, pressionando os ativos domésticos ao longo do pregão.

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