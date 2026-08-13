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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 18:17

Ibovespa soma 8 pregões de queda com saída de estrangeiros e balanços no foco

Principal índice da B3 encerrou em queda de 0,23%, aos 167.100,95 pontos

Principal índice da B3 encerrou em queda de 0,23%, aos 167.100,95 pontos

ARTE/JC
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Agências
O Ibovespa deu sequência nesta quinta-feira ao movimento negativo que vem registrando desde o começo de agosto, completando a sua oitava sessão no vermelho. Com exceção da Petrobras, que subiu perto de 1% no dia, as blue chips da bolsa tiveram uma sessão negativa, ainda na esteira do ajuste de carteiras promovido pelos investidores estrangeiros. É a maior sequência de quedas do índice em três anos. 

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