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CapaEconomiaTrabalho

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 18:06

Remuneração média e massa salarial caem no 1º semestre, mostra RAIS

Redução de 2,9% na remuneração média e 3,3% na massa salarial

Redução de 2,9% na remuneração média e 3,3% na massa salarial

José Cruz/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O Ministério do Trabalho informou que a massa salarial caiu 3,3% na comparação de 31 de dezembro de 2025 com junho de 2026, partindo de R$ 249,1 bilhões para R$ 240,8 bilhões. Na mesma base, a remuneração média caiu 2,9%, saindo de R$ 4.522,29 para R$ 4.389,49.

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