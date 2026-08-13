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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 16:54

Tensões no Oriente Médio e preocupações com demanda levam petróleo a fechar em queda

O WTI para setembro fechou em queda de 2,43%, a US$ 81,25 o barril, enquanto o Brent para outubro caiu a US$ 87,07

O WTI para setembro fechou em queda de 2,43%, a US$ 81,25 o barril, enquanto o Brent para outubro caiu a US$ 87,07

Roberto Rosa/Petrobras/JC
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Agências
O petróleo fechou em queda nesta quinta-feira (13) à medida que as preocupações com a demanda global pela commodity sobrepõem o choque de oferta provocado pela guerra no Oriente Médio.

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