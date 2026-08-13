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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 16:45

Movelsul Brasil terá palcos com palestras gratuitas

Programação preparada pela organização terá em torno de 40 apresentações

Programação preparada pela organização terá em torno de 40 apresentações

Vagão Filmes/Divulgação/JC
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
De Caxias do Sul

Além de reunir as principais marcas nacionais de móveis, estofados e colchões, a Movelsul Brasil amplia a programação de conteúdo e oferecerá quase 40 palestras gratuitas durante os quatro dias de feira, entre 17 e 20 de agosto, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. A agenda foi estruturada para atender diferentes perfis de visitantes, com painéis distribuídos em dois espaços temáticos: o Palco Varejo 360º e a Arena do Conhecimento.

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