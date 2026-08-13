Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaEnergia

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 16:46

Grupo Solví pretende dobrar produção de biometano até 2030

Planta em São Leopoldo foi inaugurada nesta quinta-feira (13)

Planta em São Leopoldo foi inaugurada nesta quinta-feira (13)

DANI VILLAR/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
De São Leopoldo

Depois de inaugurar nesta quinta-feira (13) a sua nova planta de biometano, em São Leopoldo, cerca de um ano após ter iniciado operação semelhante em Minas do Leão, o Grupo Solví alcançou uma capacidade de aproximadamente 100 mil metros cúbicos diários do biocombustível. Porém, até 2030, a empresa espera, por meio da expansão dessas unidades e da implantação de novos complexos em outras cidades do Interior gaúcho, chegar ao dobro desse potencial.

Notícias relacionadas