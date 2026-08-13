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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 16:48

Prevenção de riscos trabalhistas em empresas de tecnologia é tema de palestra no Tecnopuc

A advogada Bruna de Andrade Machado, da Santin Sociedade de Advogados, destacou situações que merecem atenção especial nos negócios

A advogada Bruna de Andrade Machado, da Santin Sociedade de Advogados, destacou situações que merecem atenção especial nos negócios

Milena Domingues/Divulgação/JC
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Encontro promovido pela Vertical Saúde da Assespro-RS, no Tecnopuc, reuniu na terça-feira (11) empresários, empreendedores e profissionais do setor de tecnologia para debater temas relacionados à gestão, governança, compliance e prevenção de riscos.

Com o tema “Crescer sem acumular passivo”, advogada Bruna de Andrade Machado, da Santin Sociedade de Advogados, destacou situações que merecem atenção especial nos negócios. Entre os assuntos, a especialista citou a escolha das formas de contratação, utilização de PJs e freelancers, controle de jornada, trabalho remoto, remuneração variável e preparação de gestores.

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