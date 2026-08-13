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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 20:26

Investigação aponta que Pixbet usou empresas no exterior e criptomoedas para ocultar patrimônio

Pixbet e o uso de empresas estrangeiras para sonegação, diz Receita

Pixbet e o uso de empresas estrangeiras para sonegação, diz Receita

Bruno Peres/Agência Brasil/JC
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Agências
Um esquema de aquisição de criptoativos e troca de remessas entre empresas brasileiras e estrangeiras, a fim de ocultar patrimônio e sonegar tributos, teria sido usado pela Pixbet para lavar dinheiro de apostas e financiar a regularização da empresa, segundo as investigações.

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