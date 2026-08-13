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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 20:03

Investidores estrangeiros retiram R$ 7 bi da Bolsa em agosto com incertezas sobre guerra e eleições

Risco global e local: saída de capital estrangeiro da Bolsa em agosto

Risco global e local: saída de capital estrangeiro da Bolsa em agosto

ARTE/JC
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Agências
O fluxo de investidores estrangeiros, que levou a Bolsa a rondar os 200 mil pontos e ajudou o dólar a chegar aos menores patamares desde 2024 no primeiro semestre, voltou a recuar em agosto em meio às incertezas provocadas pela guerra no Irã.

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