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CapaEconomiaBalanço

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 15:30

Americanas tem prejuízo de R$ 274 milhões no 2Tri26, alta de 179,6% ante um ano

Vendas no digital se destacam com alta de 77,4% no trimestre

Vendas no digital se destacam com alta de 77,4% no trimestre

MARCO QUINTANA/JC
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Agências
A Americanas registrou prejuízo de R$ 274 milhões no segundo trimestre de 2026, alta de 179,6% ante a perda de R$ 98 milhões registrada em igual período do ano passado. Considerando apenas as operações continuadas, o prejuízo foi de R$ 279 milhões, quase quatro vezes os R$ 70 milhões de um ano antes. Já o Ebitda ajustado totalizou R$ 145 milhões, queda anual de 51,5%.

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