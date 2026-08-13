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CapaEconomiaAviação

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 16:06

Lula publica decreto que regulamenta Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação

Decreto visa certificar sustentabilidade e reduzir emissões de gases de efeito estufa na aviação

Decreto visa certificar sustentabilidade e reduzir emissões de gases de efeito estufa na aviação

Dani Barcellos/ Especial
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou o decreto 13.094, que regulamenta o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação (ProBioQAV). O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

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