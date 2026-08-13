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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 20:34

Comércio cresceu mais no 1º semestre de 2026 que nos últimos anos completos, mostra IBGE

Abertura de empregos e baixa inflação impulsionam comércio no 1º semestre de 2026

Abertura de empregos e baixa inflação impulsionam comércio no 1º semestre de 2026

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
As vendas no comércio cresceram mais no primeiro semestre de 2026 do que em anos completos recentes, segundo Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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