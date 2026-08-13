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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 15:10

Cade nega pedido do Google de oitivas com testemunhas em caso envolvendo jornais

Restrições não prejudicaram defesa do Google, afirma Cade

Restrições não prejudicaram defesa do Google, afirma Cade

Jeferson Rudy/Ag?ncia Senado/JC
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Agências
A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (SG/Cade) negou, na última terça-feira (11), pedido do Google de apresentação de prova testemunhal no âmbito da investigação sobre o uso, pela plataforma de busca, de conteúdo jornalístico sem a devida remuneração dos veículos de mídia.

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