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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 14:29

Câmara aprova projeto que facilita comércio de milhas e conversão de pontos em dinheiro

No geral, o texto também proíbe suspensão de contas ou cancelamento de passagens pelas empresas por causa da venda de milhas pelos clientes

No geral, o texto também proíbe suspensão de contas ou cancelamento de passagens pelas empresas por causa da venda de milhas pelos clientes

Fraport Brasil/Divulgação/JC
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Agências
A Câmara aprovou nesta quinta-feira (13) um projeto que cria um marco regulatório para os programas de milhagem das companhias aéreas. A proposta facilita a comercialização de milhas e prevê a conversão dos pontos em dinheiro. O texto vai ao Senado, onde também precisa ser aprovado para entrar em vigor.

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