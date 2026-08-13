Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaIndústria

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 13:59

"Resultado sem propósito não nos representa", afirma CEO da Dengo Chocolates

Cíntia Moreira admitiu que a abertura de uma loja da Dengo Chocolates em Porto Alegre está próxima

Cíntia Moreira admitiu que a abertura de uma loja da Dengo Chocolates em Porto Alegre está próxima

IBGC/REPRODUÇÃO/JC
Compartilhe:
Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
A viabilidade de aliar o desenvolvimento socioambiental a um modelo de negócios rentável no setor cacaueiro foi o foco da apresentação da marca de chocolates Dengo durante o evento Conexão Governança, promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) em Porto Alegre, realizado no instituto Caldeira. A empresa opera com a premissa de adquirir matéria-prima diretamente de pequenos e médios produtores do sul da Bahia, exigindo que o cultivo seja feito em sistemas agroflorestais para garantir a conservação da Mata Atlântica.

Notícias relacionadas