Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaGovernança

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 15:36

Conexão Governança reúne especialistas para debater inovação, propósito e cooperativismo

O evento, promovido pelo IBGC, reuniu empresários, executivos e especialistas para discutir como as práticas de governança

O evento, promovido pelo IBGC, reuniu empresários, executivos e especialistas para discutir como as práticas de governança

IBGC/REPRODUÇÃO/JC
Compartilhe:
Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
A governança corporativa e suas aplicações no atual cenário de negócios foram os temas centrais do Conexão Governança – Capítulo Rio Grande do Sul, promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). O evento, realizado no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, reuniu empresários, executivos e especialistas para discutir como as práticas de governança podem apoiar o desenvolvimento, a inovação, a sustentabilidade e a continuidade das organizações de diferentes portes e perfis.

Notícias relacionadas