Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaEnergia

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 16:22

Grupo Solví inaugura oficialmente planta de biometano em São Leopoldo

O investimento do Grupo Solvi na iniciativa foi de aproximadamente R$ 95 milhões

O investimento do Grupo Solvi na iniciativa foi de aproximadamente R$ 95 milhões

DANI VILLAR/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Nesta quinta-feira (13), o Grupo Solví celebrou, em São Leopoldo, a solenidade de inauguração da sua segunda unidade de produção de biometano no Rio Grande do Sul. Em 2025, a empresa já havia iniciado a operação de um complexo similar no município de Minas do Leão.

Notícias relacionadas