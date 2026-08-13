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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 12:57

EUA incluem Brasil em lista de países usados para triangulação de produtos chineses

Segundo Casa Branca, Brasil faria "Shadow Transshipment Network" ou "rede paralela de transbordo"

Segundo Casa Branca, Brasil faria "Shadow Transshipment Network" ou "rede paralela de transbordo"

Justin Sullivan/Getty Images/AFP/JC
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Agências
O governo de Donald Trump incluiu o Brasil em uma lista de mais de 40 países que, segundo a Casa Branca, apresentam risco elevado de serem utilizados para o chamado "transshipment" (transbordo) ilegal. O termo se refere à passagem de mercadorias de um determinado país por terceiros antes de entrar nos Estados Unidos para evitar tarifas ou outras medidas comerciais.

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