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CapaEconomiaSustentabilidade

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 15:57

Evento discute perspectivas e desafios para a implementação do mercado regulado de carbono no Brasil

Alessandra e Jefferson abordaram os desafios para empresas e os próximos passos do SBCE

Alessandra e Jefferson abordaram os desafios para empresas e os próximos passos do SBCE

Agnês Noll/JC
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Agnês Noll
Agnês Noll
A implementação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE) foi tema de debate com a  professora e advogada sócia do escritório Juchem Advocacia Alessandra Lehmen e o jornalista Jefferson Klein, do Jornal do Comércio. O encontro discutiu as perspectivas, os desafios regulatórios e os impactos da criação de um mercado regulado de carbono no País.

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