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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 12:12

Suspeito de liderar esquema do INSS se entrega à Polícia Federal

Carlos Roberto Ferreira Lopes teve a prisão preventiva decretada em 11 de novembro de 2025

Carlos Roberto Ferreira Lopes teve a prisão preventiva decretada em 11 de novembro de 2025

Carlous Moura/Agência Senado/JC
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Agências
Um dos principais alvos da operação sobre descontos indevidos no INSS, o presidente da Conafer (Confederação Nacional dos Agricultores Familiares), Carlos Roberto Ferreira Lopes, se entregou na noite desta quarta-feira (12) à Polícia Federal. Ele era considerado foragido pelas autoridades.

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