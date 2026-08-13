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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 10:54

Confederação Nacional do Comércio encaminha carta ao Congresso contra MP das blusinhas

CNC disse que pediu a rejeição integral à MP e disse que o fim da taxa das blusinhas coloca 100 mil empregos em risco

CNC disse que pediu a rejeição integral à MP e disse que o fim da taxa das blusinhas coloca 100 mil empregos em risco

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) informou nesta quinta-feira (13) que encaminhou a parlamentares uma carta contra a aprovação da Medida Provisória que dá fim à "taxa das blusinhas". Conforme mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a comissão mista do Congresso sobre a MP seria instalada na quarta-feira (12), mas, por falta de acordo, o rito foi remarcado para esta quinta e agora está previsto para o início de setembro, a uma semana das regras caducarem.

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