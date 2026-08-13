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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 10:36

Dólar abre em alta ante o real, mas perde força após PPI dos EUA vir abaixo do esperado

Dólar à vista abriu esta quinta-feira em alta, com máxima no patamar de R$ 5,19

Dólar à vista abriu esta quinta-feira em alta, com máxima no patamar de R$ 5,19

Arte/JC
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Agências
O dólar à vista abriu esta quinta-feira (13) em alta, com máxima no patamar de R$ 5,19, mas perdeu força em seguida, após o índice de preços ao produtor (PPI) dos Estados Unidos ficar estável em julho ante junho, abaixo da alta de 0,1% esperada. O núcleo do PPI subiu 0,2% na margem, ante previsão de 0,3%. Na comparação anual, o índice cheio avançou 4,7%, abaixo da expectativa de 4,9%, enquanto o núcleo subiu 4,2%, em linha com o consenso.

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