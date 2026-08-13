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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 09:44

PF faz operação contra lavagem de dinheiro de bets

Mandados foram cumpridos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro

Mandados foram cumpridos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro

Reprodução/Polícia Federal/JC
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Agências
Houve busca e apreensão em cinco estados, quebra de sigilo e sequestro de R$ 1,1 bilhão em bens. Grupo teria usado contas no exterior para ocultar patrimônio de casas de apostas

Uma operação da Polícia Federal investiga, nesta quinta-feira (13), possível esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de apostas. Segundo pessoas próximas à investigação, a Pixbet e o advogado Nelson Wilians, cujo escritório atua na defesa de casas de aposta, estão entre os alvos.

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