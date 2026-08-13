Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaEnergia

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 08:48

CSN tem prejuízo líquido de R$ 773 milhões no 2º trimestre, 495% maior que o de um ano atrás

Receita líquida atingiu R$ 11,30 bilhões, aumento de 5,7% frente ao segundo trimestre de 2025

Receita líquida atingiu R$ 11,30 bilhões, aumento de 5,7% frente ao segundo trimestre de 2025

GEORGE FREY/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) registrou prejuízo líquido de R$ 773 milhões no segundo trimestre de 2026, aumentando as perdas em 494,6% ante os R$ 130 milhões apurados entre abril e junho de 2025.

Notícias relacionadas