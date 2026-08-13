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CapaEconomiaEconomia

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 08:05

PIB do Reino Unido cresce 0,4% no 2º trimestre ante os três meses anteriores

Na comparação anual, o PIB britânico teve alta de 1,2% entre abril e junho

Na comparação anual, o PIB britânico teve alta de 1,2% entre abril e junho

Daniel LEAL/AFP/JC
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Agências
O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, 13, pelo ONS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país.

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