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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 07:46

Bolsas da Ásia fecham mistas; Kospi lidera ganhos e entra em mercado altista

No Japão, o Nikkei avançou 1,16%, para 68.308,59 pontos

No Japão, o Nikkei avançou 1,16%, para 68.308,59 pontos

Arte/Jc
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Agências
As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com a Coreia do Sul na liderança dos ganhos: o Kospi saltou 3,56% e superou o patamar que caracteriza mercado altista. O apetite por ações de tecnologia e de inteligência artificial (IA), após a alta do setor em Nova York na véspera, ajudou a sustentar parte dos mercados da região.

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