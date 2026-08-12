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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 20:13

Lula assina decreto que abre mercado livre de energia para pequenos consumidores

Entre as medidas previstas estão a adoção de metas graduais de redução das emissões de gases de efeito estufa na aviação doméstica

Entre as medidas previstas estão a adoção de metas graduais de redução das emissões de gases de efeito estufa na aviação doméstica

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta quarta-feira (12) quatro decretos que regulamentam medidas nos setores de energia e transição energética.

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