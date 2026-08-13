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CapaEconomiaSistema Financeiro

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 17:34

Pix sem internet, internacional e até como garantia de crédito: veja o que prepara o BC

No Brasil, há mais de 920 milhões de chaves registradas

No Brasil, há mais de 920 milhões de chaves registradas

Marcello Casal Jr/Agência Brasil/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
Após anos se consolidando como uma das principais formas de pagamento dos brasileiros, o Pix já começa a avançar para uma nova etapa. O Banco Central (BC) estuda ampliar o sistema para permitir a iniciação de pagamentos por aproximação sem conexão à internet pelo pagador, inclusive por cartões, relógios e pulseiras, conectar a infraestrutura brasileira a sistemas de pagamentos instantâneos de outros países e utilizar fluxos futuros de recebimentos via Pix como garantia em operações de crédito.

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