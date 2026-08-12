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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 18:27

Ibovespa recua pela 7ª vez consecutiva com nova saída de estrangeiros

No fim dos negócios, o Ibovespa caiu 0,23%, aos 167.491,07 pontos

No fim dos negócios, o Ibovespa caiu 0,23%, aos 167.491,07 pontos

ARTE/JC
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Agências
Depois de um dia de forte baixa para o mercado de ações, o Ibovespa encerrou o dia em leve queda, em um movimento de acomodação após a intensa saída de recursos estrangeiros da bolsa na véspera. No entanto, apesar da correção ter sido pequena, a queda desta quarta-feira marca o sétimo pregão seguido de perdas. 

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