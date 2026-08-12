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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 18:20

Câmara aprova projeto dos combustíveis com 'jabutis' e trava para despesas do governo

Foi incluída uma lista de "jabutis", ou seja, trechos que não têm conexão direta com o tema original da proposta

Foi incluída uma lista de "jabutis", ou seja, trechos que não têm conexão direta com o tema original da proposta

Thiago Cristino/Câmara dos Deputados/Divulgação/JC
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Agências
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (12) o texto-base do projeto de lei complementar que reduz a tributação sobre os combustíveis (PLP 114/2026) e estabelece benefícios a vários setores, além de uma trava para aumento de despesas da União. Os parlamentares agora analisam as emendas de plenário e, posteriormente, um destaque apresentado pelo Partido Novo.

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