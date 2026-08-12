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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 18:13

Dólar avança 0,37% e encerra dia aos R$ 5,1799

Valor representa maior nível de fechamento desde o dia 2 de julho

Valor representa maior nível de fechamento desde o dia 2 de julho

Arte/JC
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Agências
Após rondar a estabilidade ao longo da tarde, o dólar ganhou força na última hora de negócios, acompanhando a valorização global da moeda norte-americana e o avanço das taxas dos Treasuries. Com máxima de R$ 5,1809 na reta final do pregão, terminou o dia em alta de 0,37%, a R$ 5,1799 - maior valor de fechamento desde 2 de julho (R$ 5,2082). Em agosto, avança 2,16%.

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