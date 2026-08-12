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CapaEconomiaBolsas De Nova York

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 17:51

Bolsas de NY fecham sem sinal único com avanço nas ações de tecnologia

Números mais brandos podem indicar valorização no mercado de ações

Números mais brandos podem indicar valorização no mercado de ações

QuoteInspector.com/Divulgação/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta quarta-feira (12) com avanço no setor de tecnologia levando o Nasdaq a uma alta, em dia marcado pelos dados de inflação ao consumidor americano. A divulgação dos indicadores de julho dentro do esperado indicou menores pressões nos preços de energia e consolidaram a visão de uma manutenção de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em sua próxima reunião, em setembro. Além disso, empresas do segmento contaram com um noticiário favorável, incluindo a divulgação de balanços.

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