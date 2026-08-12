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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 17:14

Petróleo tem leve alta em meio a tensões no Oriente Médio e previsão de demanda

WTI e Brent fecharam em alta de 0,08% cada

WTI e Brent fecharam em alta de 0,08% cada

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Agências
O petróleo fechou em leve alta nesta quarta-feira (12) em meio ao travamento das negociações entre Estados Unidos e Irã. Investidores seguem ponderando o impasse em Ormuz, que sugere oferta mais apertada, com a perspectiva de demanda menor pela commodity diante da desaceleração do crescimento global.

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