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CapaEconomiaDesenvolvimento

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 17:15

RS forma talentos, mas ainda enfrenta desafio para reter profissionais, diz executivo

Guilherme Abdala, sócio da Evermonte Executive Search, visitou a redação do Jornal do Comércio nesta quarta-feira (12)

Guilherme Abdala, sócio da Evermonte Executive Search, visitou a redação do Jornal do Comércio nesta quarta-feira (12)

FABIOLA CORREA/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
O Rio Grande do Sul se destaca pela formação de profissionais qualificados, mas ainda enfrenta dificuldades para reter parte desses talentos. A avaliação é de Guilherme Abdala, cofundador da Evermonte Executive & Board Search, que aponta também um forte movimento de retorno de executivos gaúchos após períodos de atuação em outros estados.

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