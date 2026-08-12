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CapaEconomiaDesenvolvimento

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 16:22

IBM projeta crescimento de dois dígitos no Sul e amplia operação em Porto Alegre

Rodrigo Borges, líder das operações da companhia no Sul, diz que região está entre os principais mercados da companhia no Brasil

Rodrigo Borges, líder das operações da companhia no Sul, diz que região está entre os principais mercados da companhia no Brasil

Divulgação/IBM/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A IBM Brasil projeta crescimento de dois dígitos na Região Sul do Brasil e está ampliando sua estrutura para atender à demanda de empresas e governos por tecnologias como inteligência artificial (IA) e nuvem híbrida. Como parte da estratégia, a multinacional inaugura nesta quarta-feira (12) o HUB Sul, espaço de inovação instalado no Instituto Caldeira, em Porto Alegre.

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