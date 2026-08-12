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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 15:07

Diversidade chega a 83% das empresas da Bolsa, mas presença racial ainda é baixa

Levantamento ainda mostra crescimento da participação de mulheres em conselhos e diretorias das companhias abertas

Levantamento ainda mostra crescimento da participação de mulheres em conselhos e diretorias das companhias abertas

freepik/divulgação/Economia
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Agências
Estudo da B3 em parceria com o Instituto Locomotiva mostra que 83% de 290 empresas listadas na Bolsa de Valores analisadas atendem, em 2026, aos critérios de diversidade previstos no chamado Anexo ASG.

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