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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 15:30

Indústria de transformadores ignora tarifaço de Trump e amplia vendas aos EUA

Enquanto as grandes multinacionais se adaptam as pequenas ainda enfrentam desafios

Enquanto as grandes multinacionais se adaptam as pequenas ainda enfrentam desafios

FREDY VIEIRA/JC
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Agências
A indústria brasileira de equipamentos de transmissão de energia ampliou a exportação para os EUA apesar das tarifas de 25% impostas ao setor pelo governo Donald Trump.

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