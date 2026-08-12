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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 17:17

B3 tem lucro líquido recorrente de R$ 1,38 bi no 2tri26, alta de 8% ante 2tri25

Veja os detalhes do avanço nas receitas e volume de transações na B3

Veja os detalhes do avanço nas receitas e volume de transações na B3

ARTE/JC
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Agências
A B3 registrou lucro líquido recorrente de R$ 1,376 bilhão no segundo trimestre de 2026, alta de 8% na comparação com o mesmo período de 2025 e uma queda de 8,2% frente ao primeiro trimestre deste ano.

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