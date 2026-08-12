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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 15:47

Opep eleva previsão de produção de combustíveis do Brasil para 2026 e 2027

A organização projeta crescimento de 410 mil barris por dia (bpd) em 2026

A organização projeta crescimento de 410 mil barris por dia (bpd) em 2026

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Agências
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou a estimativa de crescimento da produção brasileira de combustíveis líquidos para 2026 e 2027. A entidade passou a prever expansão de 410 mil barris por dia (bpd) em 2026, ante 340 mil bpd no relatório anterior, subindo a média para 4,8 milhões de bpd, em comparação com os 4,7 milhões anteriores. Para 2027, a expectativa de crescimento se manteve em 110 mil bpd, com a produção média projetada subindo de 4,8 milhões de bpd para 4,9 milhões de bpd.

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